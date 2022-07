Ilary Blasi è tornata a Sabaudia dopo il suo addio a Totti e nelle sue stories ha postato una foto che ha scatenato la curiosità dei fan.

Ilary Blasi è rientrata dall’Africa e si è concessa un weekend a Sabaudia dopo aver annunciato il suo addio al marito Francesco Totti. In queste ore la showgirl ha pubblicato nelle sue stories la foto di due tazze di cappuccino e in tanti si chiedono a chi fosse destinata la seconda tazza e se lei abbia già una nuova fiamma.

Ilary Blasi a Sabaudia: le foto dei cappuccini

Mentre per Francesco Totti si vocifera da tempo di un legame con Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha postato in queste ore la foto di due tazze di cappuccino che avrebbe preso in un bar a Sabaudia poco prima di recarsi in spiaggia. Non è dato sapere a chi fosse destinata la seconda tazza e per il momento la showgirl si è guardata bene dal dirlo.

Del resto lei e Totti hanno deciso di mantenere il più totale riserbo sulla loro separazione e, nonostante si vociferi che i due abbiano già altri partner, entrambi sembrano intenzionati a proteggere la loro privacy. Per cercare di sfuggire all’ondata di gossip che l’ha travolta, Ilary nei giorni scorsi si è recata in Africa insieme ai suoi tre figli. L’ex marito intanto sarebbe alla ricerca di un nuovo appartamento a Roma, mentre per lei si vocifera di un possibile addio alla Capitale.

