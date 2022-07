Un’amica di Antonella Elia avrebbe commentato la notizia delle nozze tra la showgirl e Pietro Delle Piane.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno annunciato di essere intenzionati a convolare a nozze nel 2023. La notizia a quanto pare ha suscitato la reazione di un’amica della showgirl che, a Dagospia, si sarebbe detta incredula verso possibilità di vedere i due come marito e moglie. In passato i due vip si sono resi protagonisti infatti di diversi tira e molla.

Antonella Elia

Antonella Elia: le nozze

Antonella Elia sposerà davvero Pietro Delle Piane nel 2023? La notizia è giunta alquanto inaspettata per i fan visti i trascorsi dei due personaggi tv, che hanno vissuto frequenti alti e bassi. Un’amica della showgirl avrebbe espresso le stesse perplessità dei fan a Dagospia, a cui avrebbe detto: “Questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…”

Per quanto riguarda le nozze invece Pietro Delle Piane si è detto convinto della sua decisione: “Certo che ci sposeremo presto. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”, ha confessato a Chi. Sulla notizia emergeranno nuovi colpi di scena?

