L’ex naufrago Edoardo Tavassi ha tuonato contro Jeremias Rodriguez dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro Jeremias Rodriguez, che avrebbe tradito la sua fiducia durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina Tavassi ha confessato infatti di non voler vedere mai più Jeremias né suo padre Gustavo:

“Chi proprio non ho visto e non vorrei più vedere nemmeno casualmente? Jeremias e il padre, i due Rodriguez. Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me. Perché penso siano stati la più grande delusione de L’Isola dei Famosi per me. Avete visto che bella amicizia con Nicolas? Io avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere la stessa identica cosa. Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta ha detto delle mie confidenze e pure distorte. Mi sono sentito tradito. Ha detto una frase che faceva ridere”, ha dichiarato Edoardo al programma Non succederà più.

Jeremias Rodriguez

Edoardo Tavassi contro Jeremias Rodriguez

Non corre buon sangue a quanto pare tra Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez, che si sono conosciuti durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi. Dopo la fine del programma Edoardo ha confessato di non voler mai più vedere il fratello di Belen mentre ha rivelato di aver rivisto Alessandro, Carmen e Nicolas Vaporidis. Anche lui e Mercedesz Henger si sarebbero risentiti.

