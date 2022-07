Manuela Raffaetà ha svelato il suo flirt con Luca Salvadori dopo aver ufficializzato la fine della sua unione con Marco Melandri.

Marco Melandri ha lasciato Manuela Raffaetà (sembra per stare con un’altra donna) e a seguire la modella ha deciso a sua volta di superare la fine della sua unione con il pilota. Al settimanale Mowmag l’ex compagna di Melandri ha precisato di aver baciato Luca Salvadori, che però considererebbe soltanto come un amico:

“C’era vicinanza ma ci siamo visti solo una volta. Bacio? Prima o poi doveva capitare. Non posso restare ad aspettare Marco”, ha ammesso, e ancora: “Ma siamo amici. Siamo tutti e due single e abbiamo passato una buona serata. Avevo dichiarato che sto voltando pagina e l’ho fatto. Sono una persona libera e posso fare quello che voglio. Ci sono dei corteggiatori per i quali, quando la bimba è tranquilla, posso ritagliarmi dello spazio anche da donna e non solo da mamma”.

Marco Melandri Manuela Raffaeta

Manuela Raffaetà bacia Luca Salvadori

Manuela Raffaetà starebbe cercando di superare la fine della sua longeva unione con Marco Melandri che, a quanto pare, sarebbe tornato tra le braccia di una donna con cui l’aveva già tradita in passato. A tal proposito la stessa Raffaetà ha tuonato via social:

“Dopo cinque giorni dall’uscita dell’ Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza. Non mi pronuncio per la scelta! L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia e I nostri splendidi 16 anni. Ho perdonato cose più grandi di me, senza piangermi addosso, e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari”, aveva dichiarato la modella, che insieme a Melandri ha avuto sua figlia Martina.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG