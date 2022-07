Una volta rientrata in Italia dopo il suo viaggio in Africa con i figli, Ilary Blasi ha deciso di cambiare il suo taglio di capelli.

Ilary Blasi si è affidata alle sapienti mani del suo hair stylist di fiducia per dare una “rinfrescata” al suo look: la conduttrice ha optato per un taglio più corto e per un colore di capelli più dorato rispetto al precedente. La conduttrice avrà deciso di cambiare anche per via della fine del suo matrimonio con Francesco Totti?

Ilary Blasi

Ilary Blasi cambia look

Con la fine del suo matrimonio (il cui annuncio è stato dato l’11 luglio scorso) Ilary Blasi sembra aver voluto dare un “taglio” anche al suo look, e per questo si è recata in uno dei suoi saloni di bellezza preferiti a Roma.

In tanti tra i fan della conduttrice intanto sono impazienti di saperne di più sulla sua separazione dal marito e in tanti sperano già che i due annuncino un ritorno di fiamma. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Secondo i rumor delle ultime ore sarebbe stata proprio Ilary a insistere per la separazione dal marito, mentre Totti vorrebbe ancora averla al suo fianco.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG