L’avventura di Valeria Marini a Supervivientes (giunta alla sua esatta metà) è ad un punto di svolta. Finita al televoto per la nomination per la quarta volta consecutiva, la showgirl stellare nella puntata di ieri sera (trasmessa su Telecinco) è stata eliminata!

Negli ultimi giorni la naufraga ha avuto non poca difficoltà nello stare insieme ai suoi compagni d’avventura. Continui scontri e accuse rivolte nei suoi confronti hanno in parte rovinato l’energia che Valeria ha sprigionato sin dal primo giorno. E’ stata accusata di ipocrisia, di aver mangiato cibo di nascosto e di non esser stata in grado di superare la prova dell’apnea. Un brutto colpo per la Marini, tutto questo nonostante lei abbia affermato di essere una campionessa su queste sfide.

Subito dopo aver lasciato la Palapa, Valeria ha salutato tutti con il suo leit motiv: “Baci stellari“.

In Spagna, esattamente come accade in Italia, il meccanismo del reality show prevede una seconda possibilità ai concorrenti eliminati: l’ultima spiaggia che nel gergo spagnolo diventa Playa Destierro.

Al momento è aperto un televoto a tre fra Valeria Marini e le altre due concorrenti già presenti sull’Isola di Supervivientes da diverse settimane: Marta Mencìa (Lola) e Palito Dominguìn.

La nostra naufraga dunque vivrà l’avventura ancora più intensamente. Il risultato finale del voto del pubblico sarà dato alla fine della puntata di uno dei numerosi spin-off del reality show, in onda lunedì.

Nel frattempo Valeria sembra aver già ritrovato il sorriso dopo le tensioni. Al momento dell’annuncio da parte del conduttore di Supervivientes, la stellare naufraga si è ripresa cantando e ballando davanti alla telecamera. In più ha ringraziato gli spettatori spagnoli per l’affetto invitando la tv spagnola a prenderla per lavorare con loro.