Paolo Brosio Fabrizio Corona, reo di averle consigliato di sfruttare la storia a fini personali. Da qualche settimana Maria Laura De Vitis e non costituiscono più una coppia . La ragazza tuttavia in un’intervista a Fanpage si è tolta qualche sassolino dalle scarpe per accusarereo di averle consigliato di sfruttare la storia a fini personali.

La De Vitis racconta che non si aspettava questo riscontro mediatico. La donna aveva conosciuto l’ex giornalista e poi inviato di Quelli che il calcio in maniera molto tranquilla, passando insieme l’estate. Nel momento in cui poi l’uomo ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, non si aspettava di un coinvolgimento del piccolo schermo. La ragazza ha spiegato che le piace fare tv, ma che non ci tiene a passare minimamente come “fidanzata di“. Ha in seguito sottolineato di trovarsi in questo momento in un punto indipendente della sua carriera, senza voler sfruttare Paolo Brosio.

L’ex fidanzata del cronista ha dichiarato:

“È vero che avevo lo stesso agente di Paolo (Brosio, ndr) e seguivo quello che mi diceva l’agente perché era conforme alla realtà, e cioè che Paolo e io ci volevamo bene. Fabrizio (Corona, ndr) mi aveva suggerito una versione diversa dalla realtà che non avrei mai dato in tv. Non è vero che Brosio mi pregava e che mi chiedeva di far finta di essere solo un’amica perché potesse mantenere il suo profilo da religioso. Fabrizio mi ha consigliato di dire così ma quando sono andata dalla D’Urso ho raccontato la verità, non la sua versione. Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv”.

Maria Laura De Vitis non ha tuttavia chiarito la natura dei consigli forniti da Fabrizio Corona. Ad un certo punto nei programmi di Barbara d’Urso si è palesato Diego Granese. Si tratta di un uomo che sostiene di aver avuto una relazione con Maria Laura mentre stava con Brosio. Granese è apparso sui social di Atena, società molto vicina all’ex re dei paparazzi. Con Brosio è rimasta in ottimi rapporti.