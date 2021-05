Nicoletta Larini: la fidanzata di Stefano Bettarini annuncia ricovero in ospedale per un’operazione

Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, ha annunciato sui social network di aver subito una importante operazione in ospedale, nella fattispeciel una tonsillectomia. La 27enne designer ha scelto la piattaforma Instagram per comunicarlo ai suoi follower, postando una foto prima di accedere in sala operatoria, con tanto di flebo al braccio. La ragazza ha scritto: