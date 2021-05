Gossip: le notizie del 28 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 28 maggio 2021

Giacomo Czerny e Martina Grado, intervistati da ‘Uomini e Donne Magazine’, hanno svelato che stanno cercando di risolvere i problemi legati alla distanza per vivere a pieno il loro amore:

Stiamo cercando di capire come gestire la lontananza e cosa sia meglio fare per noi. Entrambi abbiamo la volontà di portare avanti ciascuno i propri obiettivi, ambizioni e lavoro, ma con il desiderio di poterci incastrare in tutto questo. Diamo importanza alla nostra realizzazione personale, ma con il fine di ritrovarci in tutto. Lasceremo che le cose vengano da sole: quando c’è la voglia di viversi, si può affrontare qualsiasi sfida.