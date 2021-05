Chiara Nasti volente o nolente riesce sempre a scatenare polemiche ogni volta che posta qualcosa sui social. Negli scorsi giorni aveva mostrato un tatuaggio contenente un errore. Qualche giorno dopo era incorsa in una gaffe riguardante il suo lato B.

Stavolta si tratta invece di una spiegazione davvero bislacca riguardante una scottatura al sole. Ecco cosa ha detto l’influencer su Instagram:

“Devo dirvi la verità: una cosa di cui sono stata sempre convinta cioè che il sole si attacca proprio sulle te**e rifatte, cioè dove vede plastica là agisce infatti io ogni anno mi scotto sempre qui”.

Subito la Rete si è scatenata in merito all’assurda affermazione della Nasti. In particolare, Karina Cascella ha dedicato una serie di Stories nei riguardi della ragazza, prendendola palesemente in giro:

“Non mi posso esimere dal dire che non è possibile che una ragazza così ignorante abbia così tanti followers. Lei, secondo il suo punto di vista, avendo il seno rifatto il sole si va ad attaccare lì dove c’è la plastica. E lei ha pure paura perché pensa che si squaglino”.

L’ex partecipante del reality show La Talpa ha continuato:

“In realtà di plastica è pieno il tuo cervello altrimenti non potresti fare un ragionamento così stupido e imbarazzante. Ma come è possibile che ci siano delle persone che seguono persone del genere, che fanno dei ragionamenti cosi, neanche Ginevra (la figlia) ad unici anni dice questa c*****e”.

Di Chiara Nasti si è detto molto nelle passate settimane in seguito alla storia nata con il calciatore della Roma Niccolò Zaniolo, a sua volta in attesa di un figlio dall’ex fidanzata Sara Scaperrotta. I due sembrano molto innamorati e nei primi giorni non esitavano a mostrare sui social network, in modo particolare su Instagram, momenti della loro vita insieme.

Foto: account Instagram Chiara Nasti