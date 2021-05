Uomini e Donne, Armando Incarnato difende Gemma Galgani da Isabella Ricci

Armando Incarnato, tra gli storici protagonisti del trono over, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha difeso a spada tratta Gemma Galgani che, in queste settimane, si è scontrata ripetutamente con la new entry Isabella Ricci.

Il cavaliere, nel corso dell’intervista, ha spezzato una lancia a favore della dama torinese nell’acceso confronto con la nuova arrivata, che, in puntata, non perde occasione per punzecchiarla davanti a tutti/e