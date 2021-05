Massimiliano Mollicone ha concluso la propria esperienza a Uomini e Donne, scegliendo Vanessa Spoto.

La storia d’amore tra il 20enne di Nettuno e la 19enne di Prato, intervistati dal magazine del programma di Maria De Filippi, procede a gonfie vele.

Massimiliano e Vanessa sono talmente innamorati al punto che stanno già valutando l’ipotesi di una convivenza.

Nonostante i bisticci, la relazione tra Massimiliano e Vanessa sta resistendo alla prova della vita reale. Vanessa, che ha trascorso qualche giorno a Nettuno dopo la fine di Uomini e Donne, è stata accolta subito benissimo dalla famiglia di Massimiliano. Le dichiarazioni di quest’ultimo:

Siamo un po’ come Sandra e Raimondo. Bisticciamo per qualche secondo, ma non riusciamo mai a tenerci il muso, perché passiamo le nostre giornate a ridere e prenderci in giro. Siamo in grande sintonia. Ridiamo tanto, ci divertiamo e tutto quello che sta accadendo ha superato ogni aspettativa. Ci siamo innamorati. Sono due settimane che non ci stacchiamo un attimo. Quando sono accanto a Vanessa mi sento al sicuro.

Andare a convivere rappresenta la soluzione più semplice, per Massimiliano e Vanessa, per non vivere un amore a distanza:

Vivremo l’estate giorno per giorno, ma per settembre abbiamo le idee più chiare. Stiamo pensando di prendere una casa insieme per abbattere le distanze. Se la nostra storia dovesse continuare così, ci farebbe piacere essere più comodi. L’idea è quella di restare a Nettuno.

Vanessa, tra l’altro, non avrebbe alcun problema a lasciare la sua città e trasferirsi: