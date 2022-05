Nessun nuovo amore in vista per Valeria Marini: la showgirl ha personalmente smentito le voci sulla sua liaison con Eddy Siniscalchi.

Valeria Marini ha smentito i rumor in circolazione in merito a una sua presunta relazione con l’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi. I due erano stati avvistati insieme a Roma durante la festa di compleanno della showgirl, ma lei stessa ha precisato che la festa sarebbe stata organizzata dallo stesso Siniscalchi in qualità di suo buon amico. “La festa era organizzata da Eddy Siniscalchi, con cui in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro e ci vediamo spesso. Al di là di questo però, niente di più, smentisco i gossip sul nostro flirt”, ha dichiarato la showgirl a Nuovo Tv.

Valeria Marini e Eddy Siniscalchi: la smentita

Nessun nuovo amore in vista per Valeria Marini che, dopo le voci degli ultimi giorni, si è trovata costretta a smentire l’ipotesi sulla sua presunta liaison con Eddy Siniscalchi. La showgirl, dopo la storia d’amore con Gianluigi Martino, non avrebbe ancora trovato una persona adatta a lei e in tanti si chiedono se presto riuscirà a realizzare il suo sogno di avere un bambino.

Lei stessa ha ammesso a Verissimo che avrebbe fatto qualsiasi cosa per avere prima o poi un figlio suo. “Non ho mai abbandonato questo desiderio e ci ho pensato seriamente, ma non dico nulla per scaramanzia, quando si concretizzerà verrò a dirlo qui da te in esclusiva”, aveva dichiarato al salotto tv di Silvia Toffanin.

