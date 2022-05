A Manuel Bortuzzo non sarebbe andato a genio un comportamento da parte della redazione di Verissimo e avrebbe reagito di conseguenza.

Nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo e la sua ex fidanzata, Lulù Selassié, hanno rilasciato rispettivamente due interviste (separati) a Verissimo. Le loro versioni estremamente discordanti sulla fine della loro storia sono state riportate dalla pagina social del programma tv condotto da Silvia Toffanin e, evidentemente, la questione non è andata a genio al nuotatore, che quindi – secondo Novella2000 – avrebbe smesso di seguire le pagine dedicate allo show.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin

Attraverso i canali social di Verissimo la produzione del programma aveva riportato alcuni spezzoni delle interviste rilasciate da Bortuzzo e Lulù Selassié all’interno dello stesso, evidenziandone così le differenze e i punti discordanti che non sarebbero stati ancora chiariti. La vicenda non avrebbe fatto piacere a Bortuzzo che per questo – secondo i rumor in circolazione – avrebbe tolto il “segui” alla pagina social del programma.

Manuel ha sostenuto che tra lui e Lulù le cose non andassero bene da tempo e che per questo lui avrebbe deciso di lasciarla. La principessa etiope, dal canto suo, ha dichiarato che sarebbe stata lasciata con una vera e propria doccia fredda attraverso un comunicato stampa e, inoltre, ha gettato pesanti ombre sul ruolo che i familiari del nuotatore – e in particolar modo il padre Franco – avrebbero avuto nella loro rottura.

