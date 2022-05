Ilary Blasi ha postato uno scatto sui social e si è guadagnata il rimprovero da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Ilary Blasi ha postato sui social una foto in cui è ritratta a bordo di un treno con una gamba allungata sul sedile davanti e l’altra appoggiata sul finestrino. “Routine”, ha scritto la showgirl nella didascalia alla foto, condivisa nelle sue Instagram stories. L’immagine ha suscitato la reazione di Selvaggia Lucarelli, che via social ha redarguito la social scrivendo: “Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte”.

Selvaggia Lucarelli non ha gradito uno scatto condiviso da Ilary Blasi sui social e, attraverso le sue stories, non ha mancato di scagliare una frecciatina alla showgirl, di ritorno a Roma dopo una diretta dell’Isola dei Famosi. Al momento la moglie di Francesco Totti non ha replicato alle parole della giornalista, che l’ha rimproverata per le sue scarpe poggiate sul sedile del treno in cui si trovava.

Ilary Blasi è costretta a fare la spola tra Roma e Milano per via dell’Isola dei Famosi, di cui è stata confermata come conduttrice per la seconda volta. Al fianco della showgirl in questa nuova avventura sono presenti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, scelti come opinionisti del programma.

