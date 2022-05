Luigi Berlusconi sarà papà per la seconda volta. La notizia sarebbe stata data alla famiglia durante il battesimo del suo primo bambino.

Stando a quanto riporta Chi, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si apprestano a diventare genitori bis: durante la festa per il battesimo del loro primogenito, Emanuele Silvio, la coppia avrebbe annunciato la gravidanza. Il settimanale di Alfonso Signorini ha fatto sapere che Federica Fumagalli sarebbe già al quinto mese di gravidanza, ma al momento non è dato sapere se aspetti un maschio o una femmina.

Silvio Berlusconi

Luigi Berlusconi: il secondo figlio

A poco più di un anno dalla nascita del loro primo figlio, Luigi Berlusconi e sua moglie, Federica Fumagalli, sarebbero in attesa del secondo. La famiglia del Cavaliere dunque si allargherà ulteriormente e, solo alcuni mesi fa, la figlia dell’ex premier, Barbara Berlusconi, aveva dato alla luce il suo quinto figlio (coetaneo del cugino Emanuele Silvio).

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati nel 2020, ma Silvio Berlusconi non ha potuto presenziare all’evento a causa della sua positività al Coronavirus. L’ex premier ha trascorso un lungo periodo in ospedale a causa del suo contagio e ha ammesso che per lui sarebbe stato “la prova più difficile da superare”.

