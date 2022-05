Valentino Rossi si è goduto la sua prima vacanza con la figlia, ma sui social i fan non hanno mancato di criticare uno scatto del campione.

Sui social Valentino Rossi ha postato un tenero scatto in cui è ritratto mentre tiene in braccio sua figlia, Giulietta, ma la foto ha finito per scatenare una marea di critiche da parte dei fan. In particolare in molti hanno criticato l’ex pilota di MotoGp per la sua eccessiva magrezza, e qualcuno ha scritto: “Vale, ora che non gareggi più, puoi anche mangiare però”, mentre un altro utente ha aggiunto: “Sei stato un grande campione e goditi la vita… Però mangia che sei rachitico”.

Valentino Rossi: le critiche sui social

Come altri personaggi vip anche Valentino Rossi è stato protagonista di numerose critiche per via del suo aspetto fisico. L’ex campione replicherà?

Questi giorni lui e Francesca Sofia Novello si sono goduti una meritata vacanza alle Baleari, la prima con la figlia Giulietta. La piccola è nata lo scorso 4 marzo e finora i due hanno cercato di proteggere gelosamente la sua privacy (e infatti sui social non è stata condivisa alcuna immagine del volto della bambina). Valentino sembra essere più felice che mai e non ha fatto segreto di desiderare un giorno anche un secondo figlio.

“Vorrei un bambino. È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”, aveva dichiarato a La Repubblica.

