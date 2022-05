In un video postato sui social da Veronica Cozzani si vede suo nipote Santiago mentre è intento a giocare parlando un inglese impeccabile.

Santiago De Martino, figlio di Belen e Stefano De Martino, studia inglese a scuola fin da quando era piccolissimo e oggi, a 9 anni, parla la lingua perfettamente. Anche sua nonna Veronica Cozzani è rimasta visibilmente colpita dalla questione e sui social ha postato un video dove si sente il piccolo Santiago parlare in inglese e ha scritto: “Voglio parlarlo anche io così!”. Il video ha fatto il pieno di like tra i fan.

Belen Rodriguez: il figlio Santiago parla Inglese

Belen Rodriguez è a conoscenza dell’importanza dell’Inglese nel mondo del lavoro e per questo, di comune accordo con Stefano De Martino, ha iscritto suo figlio Santiago in una scuola privata americana a Milano. Lì Santi è stimolato a parlare in Inglese fin dalla più tenera età, e non a caso oggi lo parla perfettamente, e i suoi parenti sono orgogliosi di lui.

Santi è il primogenito che Belen ha avuto insieme al suo ex marito, Stefano De Martino. Nel 2021 la showgirl ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, nata dall’amore per Antonino Spinalbese. Anche la bambina un domani frequenterà la stessa scuola di suo fratello? In tanti sono curiosi di saperne di più.

