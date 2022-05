Davide Bonolis sarà concorrente al GF Vip 7? La madre Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio sulla questione.

Tra poco Davide Bonolis compirà 18 anni e, secondo Sonia Bruganelli, potrebbe decidere di entrare al GF Vip in qualità di concorrente. Al settimanale di Alfonso Signorini la conduttrice ha infatti confessato che suo figlio sarebbe un fan sfegatato del programma: “Mio figlio è un fan della trasmissione. A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Davide al GF Vip? Deciderà lui”.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli: il figlio Davide al GF Vip

In tanti sono curiosi di sapere quali saranno i personaggi più o meno noti che comporranno il cast del GF Vip 7 e, secondo i rumor in circolazione, tra questi potrebbe esservi anche Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Al momento sulla questione non vi sono conferme, mentre la conduttrice ha pubblicamente ammesso che, per quanto riguarda lei, non sarà più opinionista del programma.

Secondo indiscrezioni sarebbero in corso trattative tra la produzione dello show e Katia Ricciarelli: Alfonso Signorini avrà davvero scelto la tenore come opinionista del suo famoso reality show? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

