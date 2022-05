I Litfiba hanno annunciato la loro volontà di sciogliere la band dopo 42 anni di rock e successi musicali.

A 42 anni dal loro debutto, i Litfiba hanno annunciato pubblicamente il loro addio. La band capitanata da Piero Pelù è partita per un ultimo tour che li sta portando in giro per l’Italia e che, con sommo dispiacere da parte dei fan, sarà l’ultimo. “È come per gli atleti, a un certo punto bisogna saper dire basta. Anche per tenere vivo un mito, se no rischi che s’incrini tutto. Rimarranno gli album e le canzoni che abbiamo pubblicato”, hanno dichiarato Pelù e Ghigo Renzulli al Corriere della Sera.

Piero Pelù

I Litfiba si sciolgono

Per i Litfiba è la fine di un’era e, probabilmente, l’inizio di qualcosa di nuovo: dopo 42 anni la celebre band rock italiana ha annunciato lo scioglimento, che sarà ufficiale dopo questo loro ultimo tour per le principali città italiane: “Siamo così carichi e vogliosi di lasciare il ricordo più bello possibile a tutti che stiamo suonando come non abbiamo mai suonato”, hanno dichiarato Pelù e Ghigo Renzulli al Corriere della Sera.

La band ha deciso di prendere questa decisione per tenere vivo “il mito” delle proprie imprese musicali e, a quanto pare, i fan dovranno accontentarsi in futuro di riascoltare i loro successi. Piero Pelù, da sempre impegnato come pacifista, ha voluto lanciare un messaggio al Corriere della Sera in merito a quanto sta accadendo in Ucraina a causa della guerra, e ha affermato:

“Ciò che sta avvenendo in Ucraina dimostra quanto l’essere umano possa essere idiota o criminale e che i signori della guerra sanno che innestare un seme d’odio tra i popoli può far nascere una futura macchina per fare soldi. Come canto in ‘L’impossibile’ sarebbe meglio se, anziché costruirli, i cannoni se li fumassero. A inizio concerto indico le quattro “X” che nella scenografia simboleggiano i nostri 40 anni (più 2, causa pandemia) di attività e dico che sono ben più potenti di tutte le Z sui carri armati di Putin. Perché il rock’n’roll ha ormai 70 anni e andrà avanti, mentre Putin è destinato a scomparire. E sì, resterà nei libri di storia, ma come Hitler”.

