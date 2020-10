Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, abbiamo visto Tina Cipollari inseguire Gemma, dietro le quinte, al termine della scorsa registrazione.

Tina Cipollari, infatti, non gradisce i consueti sfoghi post-puntata che Gemma registra in camerino al termine di ogni registrazione e ha invitato Gemma a dirle le cose in faccia invece di sfogarsi nello “sgabuzzino”:

Mi devi parlare in faccia. Non ti azzardare ad andare lì dentro! Vai a casa a farti una bella minestrina. Alla tua età, le nonnine cenano presto!

Nel filmato, Gemma ha replicato così:

Da donna, ti devi vergognare di trattare così un’altra donna!

Tornati in studio, l’opinionista di Uomini e Donne ha aggiunto questa considerazione:

Io, tutto quello che ho da dire, lo dico qui dentro…

Gemma, però, ha realizzato ugualmente lo sfogo post-puntata, definendo Tina Cipollari “un’esperta in pesci”…

L’opinionista, ovviamente, ha risposto a tono:

Che tipo di pesci? Ah, io sarei l’esperta!

Tutto il resto, però, è stato censurato…

Nello sfogo, Gemma ha criticato anche Maria e Paolo.

Gemma, quindi, è entrata in studio e Tina Cipollari l’ha subito attaccata per la battuta precedente.

Gemma ha esordito, criticando Paolo e rigettando la sua accusa di essere una bugiarda (“Mi hai parlato per ore e ore della tua famiglia…”). Con quest’ultimo scambio di battute, Gemma ha chiuso definitivamente il capitolo con Paolo.

Gemma è tornata al proprio posto praticamente subito non senza, però, aver lanciato una nuova stoccata a Tina Cipollari, accusandola di uscire a cena con i suoi ex. Il riferimento, ovviamente, è a Giorgio Manetti e ad una loro famosa cena in amicizia, svoltasi in presenza delle telecamere.

Tina Cipollari, a questo punto, ha accusato Gemma di aver scritto addirittura al suo ex marito, Kikò Nalli, e di averci provato anche con lui:

La prossima volta, vengo qui con lo screenshot!

