Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 13 ottobre 2020 (Video)

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Le anticipazioni del 13 ottobre 2020

La puntata di oggi, martedì 13 ottobre 2020, stando alle anticipazioni rese disponibili dal sito NewsUeD, inizierà con Gemma che, dopo la conoscenza finita male con Paolo, ha fatto un’esterna con Biagio che è andata molto bene.

Gemma, mostrandosi in studio molto felice per la settimana appena trascorsa, e Biagio, durante l’esterna, si sono dati un bacio molto passionale. Gemma, inoltre, ha anche ricevuto un’orchidea in regalo da Biagio.

Poco dopo, però, Gemma si innervosirà quando verrà a sapere che Biagio ha regalato lo stesso fiore anche ad altre due donne tra le quali Aurora. In studio, però, Biagio farà un altro regalo a Gemma. Sempre per quanto riguarda Biagio, inoltre, il cavaliere conoscerà una nuova dama giunta in studio per lui e Gemma non la prenderà bene.

Subito dopo, si siederanno al centro dello studio, Carlotta, Roberta e Michele.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di oggi andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti il programma sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

Il dating show di Canale 5 è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.