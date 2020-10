by @massimo

“Io fidanzata con Gabriel Garko?” Ma chi…no”. E’ stata secca la risposta di Serena Autieri, interpellata da Simona Bortone durante l’ospitata a Oggi è un altro giorno. Una smentita decisa, dopo che nelle settimane scorse si era parlato di una relazione con l’attore, protagonista del recente coming out. “Abbiamo girato una bellissima serie di gran successo, ci siamo visti qualche volta, ma da lì a fare questi racconti mi pare eccessivo”, ha spiegato l’attrice, visibilmente irritata. “Poi ora sono una donna sposatissima, innamorata, con una figlia, quindi cambierei argomento”.

I due hanno lavorato insieme nella fiction L’onore e il rispetto: “Ci siamo visti spesso, è una persona molto carina. Nel 2020 credo sia svilente parlare di questo. Abbiamo tante cose belle da raccontare”.

Riguardo alla rivelazione dell’omosessualità di Garko, avvenuta durante una puntata del Gf Vip, la Autieri ha ironizzato tirando in ballo una battuta di Enrico Brignano: “Finalmente ha fatto coming out, finalmente lo ha detto…che non sa recitare”.