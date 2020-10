by @Fabio Morasca

Non è stato gradito da tutti, e ha scaturito anche qualche polemica sui social, lo scherzo che Matilde Brandi ha deciso di ordire ai danni dei suoi coinquilini, nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Con la complicità di Enock Barwuah, Matilde Brandi, inizialmente, ha mescolato un po’ di acqua con della salsa Guacamole e successivamente ha finto di aver dato di stomaco nel lavello della cucina.

Lo scherzo è partito con Enock che ha avvertito Stefania Orlando. Successivamente, altri coinquilini si sono avvicinati a Matilde che, nel mentre, continuava a fingere di stare male, simulando una specie di crisi respiratoria.

La scena, ovviamente, ha destato un po’ di preoccupazione tra i presenti che hanno cominciato anche a formulare diagnosi al volo come una congestione improvvisa dovuto al brusco calo di temperatura.

All’improvviso, però, Matilde Brandi ed Enock si sono dati il cinque, informando, quindi, i presenti del fatto che si stava trattando solamente di uno scherzo.

Alcuni hanno reagito sostanzialmente bene come Adua Del Vesco, che ha ironicamente preso a parolacce la showgirl, e Francesco Oppini, che si è lamentato, sempre per gioco, per le sue scarpe macchiate dal finto vomito.

Myriam Catania, invece, non l’ha presa affatto bene:

Che scherzo è! Ma che è, uno scherzo!

Enock Barwuah, notando l’attrice e doppiatrice alquanto nervosa, l’ha invitata a spiegare i motivi della sua agitazione:

Cosa c’entra che la gente muore di fame, che c’entra? Spiegati bene, perché poi la gente può capire male eh…

Myriam Catania ha risposto, affermando che lo scherzo ha urtato la sua sensibilità e che è stato anche una mancanza di rispetto nei riguardi di chi fornisce loro le provviste.

Come già anticipato, anche alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip non hanno gradito la scena, accusando la Brandi di aver organizzato uno scherzo di cattivo gusto.

Clicca qui per vedere il video.