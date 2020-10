Andrea Zelletta ed Elisabetta Gregoraci hanno parlato di Pierpaolo Petrelli sottolineando la sua scarsa propensione a raccontarsi. L’ex tronista di Uomini e donne ha fatto notare che l’ex velino di Striscia la notizia “non si apre“, trovando una certa sintonia con la showgirl, tra le più vicine nella Casa del Grande Fratello Vip a Pierpaolo (“un po’ mi piace, c’è una grande alchimia quando ci guardiamo“):

Gioca, è molto di compagnia, è un buono, ma le sue cose non le conosco. Pensavo fosse una cosa che avesse nei miei confronti, ma adesso capisco che è anche con te. L’altro giorno mi ha detto qualcosa dei genitori e del fratello,m a solo perché gliel’ho chiesto io. Ma io non so niente di lui, so solo che ha un bambino avuto da una ragazza.