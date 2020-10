by @massimogalanto

È vero che Camilla e Gabriella hanno definito Gianluca “moscio“? È la domanda che ci si pone dopo aver visto quanto accaduto nella puntata di lunedì 12 ottobre 2020 di Uomini e donne.

Tutto è nato quando Maria De Filippi ha fatto intendere che Lucrezia del trono over avesse riportato alla redazione le critiche di Camilla e Gabriella al tronista. Circostanza smentita in studio da Lucrezia,

Ero incaxxata, parlavo con Michele (della redazione, Ndr) e gli dicevo che voglio vedere quello che verrà fuori, perché parlando con altre persone sembra che siano due mosci. Non mi riferivo a Camilla, parlavo in generale con le altre persone. Camilla non l’ho mai nominata.

Camilla e Gabriella hanno negato tutto. In particolare la prima ha ammesso che “di Davide (l’altro tronista, Ndr) ho pensato che sia una persona più tranquilla di me, ma mosci non l’ho mai detto“, mentre la seconda ha escluso di aver mai conversato con la prima.

Michele della redazione è intervenuto ribadendo la versione esplicitata dalla De Filippi (secondo la quale “Gabriella ora sta facendo il gambero perché è in imbarazzo“). Gianluca ha chiosato così: “Credo a quello che dice Michele e credo a Camilla e Gabriella“.