Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore Enock Barwuah e Tommaso Zorzi sono stati protagonisti di una discussione accesa, alla quale poi è seguita, per fortuna, un chiarimento.

Il calciatore ha spiegato di non volersi introdurre a forza nei discorsi degli altri (“non può essere un dovere, non sono fatto così“) solo perché si tratta di un gioco, come invece fa molto spesso l’influencer. Il quale ha prontamente replicato spiegando che si tratta di un suo legittimo diritto perché all’interno della Casa non ci sono – vista la presenza delle telecamere h24 – discussioni private:

Non ho detto che tutti sono tenuti a farsi i caxxi degli altri, dico che se uno si intromette in un discorso non puoi dire che non siano caxxi miei, perché siamo tutti in questa Casa.

Quando il fratello di Balotelli ha alzato un po’ i toni del confronto, Zorzi lo ha definito aggressivo. Da qui la discussione si è trasformata in una vera e propria lite, con il calciatore che ha accusato il coinquilino di avere due facce e di volergli insegnare qualcosa (qui il video completo).

In piena notte è arrivato il chiarimento tra i due, con tanto di abbraccio finale.