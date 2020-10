Grande Fratello VIP 5, Natalia Paragoni sbotta: “Andrea Zelletta non è un comodino nella casa”

Spesso e volentieri certi concorrenti restano poco incisivi nelle dinamiche di un reality show. Nel mirino dei social per questa edizione di Grande Fratello VIP rimbalza spesso il nome di Andrea Zelletta, non per litigi, tanto meno per schieramenti o rivelazioni choc, piuttosto per la sua poca presenza.

Ieri pomeriggio il GF ha messo alla prova i VIP chiedendo loro di indicare qual è il concorrente che più si nasconde nella casa o che ha poco carattere.

Quasi tutti i risultati sono andati in un’unica direzione proclamando Guenda Goria come concorrente ‘fantasma’. Seguono Massimiliano Morra e, al terzo posto, Andrea Zelletta. L’ex tronista però non avrebbe gradito il riconoscimento. Così come anche la sua fidanzata Natalia Paragoni che è intervenuta tramite instagram per difenderlo:

Dovreste averlo notato in queste settimane, non mi sono esposta più di tanto né davanti ai complimenti, né davanti alle critiche perché trovo e credo sia giusto lasciare fare ad Andrea questa fantastica esperienza che è completamente sua e della quale io nel mio piccolo faccio parte in quanto sua fidanzata…

Natalia è stanca delle continue critiche ad Andrea:

Adesso basta. Stiamo parlando di un reality e come tale dovrebbe essere preso, non come ‘lavoro’. Sto vedendo da giorni un accanimento che trovo davvero fuori luogo e eccessivo, qualsiasi cosa dica o faccia Andrea viene preso di mira. Certo, può piacere e non piacere, ma ad attaccarlo in continuazione sulla base del nulla, proprio NO.

Spiega che “se uno non litiga costantemente con qualcuno non vuol dire che sia un ‘comodino’ o che non abbia un pensiero“:

Semplicemente magari non è quel tipo di persona che si mette in mezzo a cose che non lo riguardano e non è l’unico ad adottare questo tipo di comportamento. È semplicemente una questione di carattere.

In più Natalia replica a chi dà dell’ipocrita al suo fidanzato spiegando: “Io lo conosco, è se stesso“. E ringrazia coloro che, al contrario delle malelingue, lo stanno sostenendo.