Grande Fratello Vip 5, anticipazioni puntata daytime 12 ottobre 2020

Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime. Ecco le anticipazioni del daytime del Grande Fratello Vip 5, della puntata del 12 ottobre 2020!

Grande Fratello Vip 5, le anticipazioni del daytime del 12 ottobre 2020

Che cosa accadrà nel daytime del 12 ottobre 2020? Ecco le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip prevista in onda oggi pomeriggio. Scopriremo cosa è accaduto durante la lunga diretta di venerdì scorso, ma anche le reazioni nella Casa e in confessionale dei protagonisti. Vedremo poi come i concorrenti si stanno preparando per la puntata di prime time di questa sera. Ricordiamo che sono in nomination Maria Teresa Ruta, Myriam Catania e Stefania Orlando.

Grande Fratello Vip 5: dove vederlo

Il daytime di oggi del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda su Canale 5 al termine della puntata di Uomini e Donne. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

Grande Fratello Vip 5: Second Screen

Grande Fratello Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma. Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show. Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip. Grande Fratello Vip ha anche un profilo ufficiale su Instagram.