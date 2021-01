Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti di un durissimo scontro verbale, consumatosi nello studio di Uomini e Donne e andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5.

Il confronto è avvenuto dopo la restituzione dell’anello a Riccardo da parte di Ida a cui ha fatto seguito l’invito di Riccardo a chiarire, una volta per tutte, la situazione.

Una volta trovatisi al centro dello studio di Uomini e Donne, la miccia si è accesa subito, con Riccardo che non ha nascosto il proprio nervosismo:

Si sono riaccese le telecamere, sei contenta? Hai solo lanciato frecciatine su Instagram… Sono ancora incaz*ato come una bestia per come mi hai trattato. Non hai dato valore a niente, non hai portato rispetto a nessuno. Mi hai sempre dato le responsabilità di tutto quello che è successo.

Durante il confronto, ci sono state dichiarazioni pesanti da entrambe le parti al punto che si può tranquillamente asserire che Ida e Riccardo si sono lasciati davvero malissimo.

Ida ha accusato Riccardo di non aver avuto un’intimità con lui a causa delle ripetute discussioni che avevano origine da avvenimenti accaduti in studio:

Io sono qua perché l’ha voluto lui, mi ha menzionato continuamente. Riccardo è un narcisista, si è nutrito del mio amore, l’ho sempre aspettato, ho sopportato di tutto e di più. Ti sei ripulito la faccia su di me per ritornare nel programma, dicendo che sei stato chiuso in una cameretta a casa mia, durante la quarantena. Mi fai perdere il controllo. Mi hai sempre fatto sentire sbagliata. Sei stato due anni e mezzo da me, non ti sei fatto nemmeno lavare un calzino da me! Come faccio a stare con un uomo, che dice di amarmi, che non fa l’amore con me? Mi sono tolta anche il vizio del fumo per lui. Tu vuoi lo show e allora faccio lo show…

Riccardo, ovviamente, non ha apprezzato quanto ascoltato da Ida, accusandola di essere volgare e di aver perso spesso la sua femminilità:

Non hai avuto rispetto della mia famiglia, hai avuto sempre una parola negativa su tutti. Non hai apprezzato nulla. Facevi le “storie” mentre io piangevo! A te interessava solo Instagram. Sei scesa così in basso, parlando anche dell’intimità e umiliandomi. Io non ce la faccio se una donna mi parla in una certa maniera. Una donna non deve perdere mai la femminilità. Ti sei presa gioco di me e dei miei sentimenti.

I toni sono stati del medesimo livello anche durante il resto del confronto.

Successivamente, Tina Cipollari ha accusato Ida di voler mettere in atto esclusivamente una vendetta.

Riccardo, invece, si è innervosito molto quando Ida ha tentato di strumentalizzare, sempre secondo lui ovviamente, un fatto privato del suo passato.

Nella discussione, sono stati coinvolti anche dei ragazzini, il figlio di Ida e un nipote di Riccardo.

Maria De Filippi ha trovato infruttuoso questo confronto (“Tutto questo cosa vi porta, adesso?”) e, in netta difficoltà, ha chiesto l’aiuto di Gianni Sperti per porre fine alla discussione.

L’opinione dell’ex ballerino ha riassunto perfettamente il pensiero di molti:

È un peccato che non siano riusciti a godersi il sentimento che c’era. Che brutto finale e che tristezza…

