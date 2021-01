Le ultime 48 ore nella casa del Grande Fratello VIP sono trascorse sotto una cappa di tensioni fra Stefania Orlando, Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi. Tutto era cominciato nella serata di Sabato sera quando si è passati dall’allegria della festa carioca al nervosismo di una stanza blu che ha visto al centro un nuovo caso sollevato questa volta da Stefania Orlando.

La concorrente si è lamentata della sospetta vicinanza dell’influencer a Dayane Mello, per questo lei non si è fatta problemi a rinfacciarglielo scatenando una litigata che ha portato Zorzi e la Orlando a non parlarsi per tutta la giornata di ieri. Questa discussione ha fatto sorgere dei dubbi a Tommaso sulla sincerità di Stefania. Durante una conversazione con Cecilia, il ragazzo ha fatto alcune considerazioni ripensando anche ad altre situazioni accadute recentemente: “La sera di Capodanno mi ha chiesto se litigavamo in settimana” afferma a Cecilia.

Tommaso azzarda persino l’ipotesi che Stefania cerchi lo scontro solo per visibilità, un’accusa clamorosa dato il rapporto che si è creato nei mesi dentro la casa.

Stefania Orlando a Tommaso Zorzi: “Sì sono gelosa dell’amicizia con Dayane”

Oggi tra i due è arrivato il chiarimento ma cosa è successo nelle ore antecedenti al confronto? Giulia ha consigliato a Tommaso di parlarle dato che Stefania ha sofferto per la situazione.

Così Stefania ha raggiunto Zorzi ed è cominciata la chiacchierata: “Ti arrabbi perché parlo con Dayane” chiede nervosamente a Stefania: “Sì, sono gelosa, posso esserlo?” risponde lei. Tommaso dice di aver parlato della lite con Cecilia rivelando anche il suo sospetto sulle liti cercate per spiccare nelle puntate in prima serata.

Dubbio che Stefania smentisce parlando di certe battute dette per scherzo e non per convenienza. Questo tranquillizza Tommaso che si lascia abbracciare dall’amica. Il chiarimento questo è avvenuto a poche ore dalla puntata in onda questa sera dove quasi sicuramente la vicenda sarà ripresa da Alfonso Signorini. A quel punto si riaprirà lo scontro?