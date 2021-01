Andrea Zenga ritiene Stefania Orlando intoccabile. Al Grande Fratello Vip 5 il modello si sta facendo strada piano piano nel cuore dei telespettatori. I fan del reality show di Canale 5 stanno imparando a conoscere questo ragazzo dai modi garbati che si sta facendo apprezzare per la sua sincerità. Il figlio d’arte sembra anche incapace dall’altro lato di covare antipatie per qualcuno.

L’ex concorrente di Temptation Island Vip ha inoltre fatto capire al suo coinquilino Mario Ermito di avere in simpatia Stefania Orlando.

L’attore romano gli dice in giardino:

“La settimana scorsa, per dirti, con Stefania stavamo parlando della differenza caratteriale, c’eri anche tu, tipo tra me e te, no? Lei dice: ‘Beh, perché tu essendo esuberante …’. Ma tu chiedimelo, sei sempre stato così, Mario, nella vita? E allora io ti racconto. Le ho dovuto dire io: “Sì, tu mi vedi così. Però io in passato sono arrivato ad essere così. Non gliene frega, non te lo chiede perché non gliene frega un c….. “.

Dopo aver commentato le prime parole con un “certo“, ecco che Andrea Zenga interviene lapidario, come si evince dal video:

“Per quanto mi riguarda, Stefania, è nei miei intoccabili, però a me personalmente ha dato tanto. Ci sta che tutti non hanno lo stesso rapporto”.

Dopo 40 minuti di lectio magistralis ad Andrea su come muoversi e non essere troppo ingenuo nelle nomination, Mario tira fuori , risentito, quella volta che Stefania gli diede dell'esuberante.

Zenga lapidario: "Lei per me è negli intoccabili" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/WE0cxVSS5b — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 10, 2021

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa infatti Stefania Orlando si è dimostrata molto disponibile e accogliente nei confronti di Andrea. In particolare, inizialmente il figlio di Walter Zenga si sentiva a disagio nell’appartamento di Cinecittà in quanto sentiva di non avere particolari velleità artistiche rispetto ad altri concorrenti. La Orlando quindi lo ha rincuorato spiegandogli che nessuno di loro sapeva cantare e ballare, in quanto non erano i concorrenti di un talent show.

Il ragazzo aveva inoltre il timore di commuoversi per alcune situazioni, sembrando troppo sensibile rispetto a concorrenti che sono in gara da diversi mesi. Anche qui l’ex conduttrice de Il Lotto alle Otto gli ha fatto coraggio, spiegandogli che non c’è nulla di male nell’emozionarsi e che il tempo trascorso all’interno della casa di Cinecittà è relativo.

Gli utenti di Twitter in generale hanno apprezzato questo brevissimo responso di Zenga. Qualcuno scrive che abbia usato poche parole buone ma giuste, mentre altri danno al suo interlocutore scherzosamente dell’ “Er Mitomane”, giocando sul suo cognome

Foto: account Instagram Andrea Zenga