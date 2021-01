Francesco Oppini ha lasciato da qualche settimana la casa del Grande Fratello Vip 5, ma le sue parole sui suoi ex-coinquilini destano ancora molto interesse. Intervistato dal programma Non succederà più su Radio Radio, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha detto la sua su gran parte del cast della trasmissione.

A rimbombare di più, le parole che il commentatore sportivo ha rivolto nei riguardi della storia d’amore fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sbocciata proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Un legame che pare seguire le orme di quello fra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci:

Francesco Oppini ha inoltre espresso il suo parere sul pettegolezzo circa la storia che Giulia Salemi avrebbe fuori dal gioco con il calciatore Alessio Romagnoli. Che ne pensa? Sarà vero?

Romagnoli è un bellissimo ragazzo, potrei capirla. Il vociferare fa parte del sistema. O c’è stato qualcosa in passato che è venuto fuori adesso o sono semplicemente amici. Giulia non la conosco, diciamo che è una persona di mondo. Se questa relazione fuori non possiamo né escluderlo né confermarlo. Ovviamente a me piace più Elisabetta. Giulia è simpatica, ma tra me e lei non è esploso un feeling, non la frequenterai fuori dalla casa.