Stefania Orlando ha chiesto a Tommaso Zorzi di litigare per assicurarsi un blocco nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5? È la voce che sta spezzando la casa di Cinecittà, dominata dalle discussioni in queste ore. Ma riavvolgiamo il nastro, perché lo scontro fra i due amici ha radici più profonde.

Nella tradizionale festa del sabato sera, Tommaso ha deciso di ballare con Dayane Mello, con cui nei mesi passati il rapporto non è mai stato particolarmente idilliaco. L’incontro fra i due ha suscitato tensione fra Tommaso Zorzi e l’amica Stefania, che con la modella sudamericana ha avuto spesso conflitti molto accesi. L’agitazione fra i due coinquilini ha spinto poi l’influencer a confidarsi con Cecilia Capriotti (e successivamente anche con Samantha de Grenet), a cui ha fatto intendere che il rapporto con Stefania sembra essersi incrinato. La conduttrice gli avrebbe addirittura suggerito a Capodanno di continuare a bisticciare, anche se per finta, per attirare l’attenzione del pubblico.

Ma senti ti va se questa settimana litighiamo, se facciamo finta. Io le ho detto “guarda, queste cose non le faccio”. E le ho pure detto che io a litigare con lei ci rimango male veramente. Mezz’ora dopo di là mi fa “quello che ti ho detto prima, lascia perdere, non ti preoccupare”.

Tommaso e Cecilia accusano Stefania di avergli chiesto di fingere una lite per la clip #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/rL0ZLM4kVi — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 10, 2021

Pare che una richiesta simile sia stata mossa anche a Cecilia da Stefania, che quindi avrebbe colto la palla al balzo della discussione di sabato per mettere in scena il suo piano diabolico. Ma sarà davvero così? Stefania nel frattempo mantiene il punto, sostenendo che la tensione suscitata dal ballo fra Tommaso Zorzi e Dayane Mello non è dettata dalla gelosia. Al contrario, sarebbe stato l’influencer a tirare in mezzo la gelosia, quando ha deciso di nominarla alcune puntate fa. Ecco cos’ha dichiarato oggi pomeriggio:

Per sua stessa ammissione, Tommaso per gelosia mi ha nominata. Perché pensava mi fossi allontanata e legata ad altre persone.

Stefania spilla il the bollentino delle 5: "Ricordiamoci che Tommaso, per sua stessa ammissione, mi ha nominato proprio per gelosia" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/jnlCjniarj — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 10, 2021

Come andrà a finire?