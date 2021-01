Che la famiglia di Pierpaolo Pretelli non fosse al settimo cielo per la storia nata nella casa del Grande Fratello VIP con Giulia Salemi è cosa ormai risaputa. Dopo l’incontro dell’ex velino con sua madre nella puntata di lunedì scorso, la situazione si è man mano evoluta. Stamani per Pierpaolo c’è stata la brutta sorpresa dall’esterno della casa.

Sempre da fuori le mura del GF, la famiglia Pretelli guarda con attenzione le mosse del concorrente. Sulla sua vita sentimentale, le speranze erano ben altre e a parlarne a Fanpage è il fratello di Pierpaolo, Giulio, spesso invitato anche nel salotto di Barbara d’Urso, a Pomeriggio cinque:

Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano Ci siamo scritti dopo che è uscita dal Gf. Ci è rimasta male quando Pierpaolo ha tolto il quadro dalla stanza, quel gesto non le è piaciuto. Si vedeva che Elisabetta ci teneva, anche solo in amicizia. Secondo me lei lo avrebbe aspettato. Sono sicuro che si sarebbero rivisti.

Dunque per Giulio, le possibilità di poter rivedere la showgirl al fianco di suo fratello potevano essere ancora vive fino a qualche giorno fa. Ma non è l’unico a prendere le distanze dai Pretelli, anche sua madre avrebbe voluto che i rapporti con Elisabetta continuassero a crescere:

È chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. Con Elisabetta non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia. Ma non ha niente contro Giulia, quando è tornata a casa ha detto che è bellissima.

Il tempo aiuterà ad avvicinare sempre di più la famiglia di Pierpaolo verso la bella Giulia?