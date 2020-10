by @Alberto Graziola

Davide, Bacio per Beatrice e Chiara nelle sue esterne a Uomini e donne.

Nella puntata in onda oggi, giovedì 29 ottobre 2020, dopo la parentesi dedicata a Gemma, Davide ammette di essere un po’ turbato. Niente di brutto, specifica, ma solo cose belle…

A quel punto, il tronista si siede al centro studio e viene raggiunto dalla ragazza. Vediamo il video del loro incontro.

Beatrice è uscita in esterna con Davide, a Uomini e donne.

Bambina, inutile e balena le prime tre parole scritte sui post.it davanti a Davide per raccontarsi. L’essere bambina per lei è legata all’amore, alla voglia di essere ingenui e anche infantili di fronte a un sentimento così forte. “Inutile” è un aggettivo che le diceva il padre mentre “Balena” perché ha sofferto di bullismo quando era più giovane.

“Non abbastanza”, infine, la sensazione e critica come ultimo post-it.

Davide le regala un quadro con alcune loro foto. E tra i due scatta un bacio.

Dopo la clip viene aggiunta una seduta ed entra Chiara: “Sono un po’ bloccata”. Il motivo? Presto spiegato: anche nell’esterna con Chiara, Davide ha baciato la sua corteggiatrice…

Beatrice, in studio, si copre gli occhi durante le immagini dell’avvicinamento tra il tronista e l’altra ragazza e dopo dopo scoppia a piangere. Viene invitata da Maria a sedersi al suo posto e le chiede il motivo di questa sua reazione. E così, Beatrice rivela cosa l’ha spinta alle lacrime:

“Faccio fatica ad aprirmi con le persone, ho detto cose a lui che nemmeno i miei sanno. Sapere che dopo la mia esterna è andato da lei… mi ha deluso, sinceramente. Non sono pentita ma delusa perché non ha dato valore a tutto quello che lui ha fatto”

Maria la incoraggia, sottolineando come il suo comportamento debba essere tale non in base alla reazione o al comportamento dell’altro.

Gianni comprende lo stato d’animo della ragazza e Davide confessa di essere in difficoltà.