Elisa Isoardi, intervistata da I Lunatici, sulle frequenze di Rai Radio2, ha aperto il proprio cuore, sulla sua situazione sentimentale. La conduttrice, protagonista dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’, sembra volersi discostare dall’ex fidanzato Matteo Salvini:

“Quando leggo titoli in cui mi definiscono la ex di Matteo Salvini… Chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il resto, chi fa determinati titoli lo invito a studiare. Ma va bene così, non mi genera nulla”.

E sugli ex che richiedono indietro i regali “è una cosa che non può essere considerata dal genere umano, qui c’è proprio una carenza, una lacuna, nell’essere uomo. Glieli avrei ridati tutti e chi se ne frega. Va bene così”.

Al momento, ancora single, la presentatrice Rai, ha confessato candidamente di avere uno strano rapporto con l’altro sesso:

“Ho dichiarato di spaventare gli uomini: non credo dipenda dalla bellezza, che lascia il tempo che trova. Ma credo sia una questione di carattere… Rapporto col mio corpo? La mia fisicità è un dono, non è un merito, ben venga”.

Nelle ultime settimane, le è stato accostato il nome di Raimondo Todaro, suo maestro all’interno del talent show di Milly Carlucci, con cui, l’intesa è palpabile fuori e dentro la pista:

“I pettegolezzi tra me e Todaro? Il gossip fa parte della vita, se si parla di affetto e fiducia ben venga. Meno male che esistono ancora queste cose davanti alle altre. Abbiamo fiducia l’uno nell’altro, il ballo è bellissimo, scava, tira fuori tante emozioni…”