Uomini e donne vede protagonista Gemma, delusa da Biagio, che ha deciso di interrompere la conoscenza con l’uomo, nella puntata di oggi, 29 ottobre 2020.

Al termine della precedente puntata dedicata a lei, la dama ha parlato con Biagio, con qualche tensione, per via della conoscenza con le altre due donne da parte del cavaliere.

Tina discute con Gemma, a inizio puntata, per la copertina del settimanale “Nuovo” dove l’opinionista, insieme ad un uomo, passeggiava con Giorgio (con la fidanzata) per le vie della città.

Parlando di Biagio, Gemma racconta di aver pranzato insieme. “E’ stato carino, abbiamo mangiato, ascoltato musica, c’è stato un bacio passionale, poi ci siamo salutati perché ha ricevuto delle telefonate ma avevamo già deciso che sarebbe andato via”. La dama rivela che le piace.

Entra in studio Maria.

Biagio è arrivato da Gemma alle 14 ed è andato via alle 16.30. Maria racconta di essere diventata nonna e di aver trovato Biagio in ospedale, per la nascita della nipote. L’ha trovato alle 10 del mattino, poi dopo è andato da Gemma. Anche con Maria c’è stato un bacio: “Con le lacrime, ridendo, ha messo una musica napoletana in mezzo alla strada, poi ci siamo abbracciati e baciato”.

Entra anche Sabrina. Ha visto Biagio alla sera, a cena. “Quando ci siamo avvicinati alla macchina, abbiamo pensato di prendere un caffè da qualche parte e mi ha portata a Napoli. Siamo tornati a casa alle 5.30”. Anche tra di loro un bacio.

Arriva Biagio. Gemma trova una pagliacciata questa situazione: “Fai il distributore automatico di mozzarelle, quello che vuoi… Per me il discorso non interessa per niente”. Poi decide di aspettare una risposta dall’uomo sulla sua eventuale scelta.

“Continuo ancora come sto continuando, chi ci sta, ci sta”.

Gemma si alza.

Sabrina e Maria continuano la conoscenza.