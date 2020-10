Franco Opppini, padre di Francesco del ‘Grande Fratello Vip 5’, qualche giorno fa, ha preso parte alla rubrica web, ‘Casa chi’, commentando, per la prima volta, lo scontro a distanza tra il figlio e Antonella Elia. L’opinionista del reality, condotto da Alfonso Signorini, ha attaccato ripetutamente il telecronista sportivo affibbiandogli tanti appellativi non proprio lusinghieri come ‘doppiogiochista’, ‘paraculo’ e ‘viscido’ che, non è particolarmente piaciuto a mamma Alba Parietti.

L’attore, che ha lavorato con la Elia, ha spiegato, per la prima volta, il proprio punto di vista sulla questione:

“Il suo è un modo di fare sbagliato, volgare e aggressivo. Anzi, non è un suo modo, perché l’ho conosciuta. E’ un modo che si inventa per poter fare televisione. Credo che abbia adottato questo sistema di aggredire le persone per poter stare in televisione. Lei, non avendo tantissimi argomenti, ha scelto di essere quella aggressiva”.

Oppini, inoltre, ha commentato il tira e molla tra il primogenito e Tommaso Zorzi che, la scorsa settimana, l’ha nominato, ritenendosi tradito da uno dei suoi punti di riferimento all’interno della casa:

“Lui è uno che cerca di trarre il buono da tutti. Cerca di avere un rapporto sincero, pulito ed equilibrato con tutti. Questo dà fastidio perché in Italia bisogna schierarsi, bisogna essere a destra o a sinistra”.

Lo sfogo di Franco Oppini su Instagram

Qualche giorno fa, l’attore è intervenuto anche sui social della moglie, l’astrologa Ada Alberti, per difendere il figlio da Antonella Elia:

Non essere “social”, come sono io, non significa essere un “padre assente” e adesso voglio scrivere nella pagina di mia moglie Ada Alberti per rispondere a quanto, impropriamente, ha detto la #antonellaelia riguardo mio figlio @francesco_oppini_82.

Impropriamente perché chiamarlo calcolatore, pianificatore ed aggiungere poi “furbo” è una contradiction in terminis, ovvero, una palese contraddizione di termini che contrastano tra di loro: se è un calcolatore poco furbo vuol dire che non lo è, sennò avrebbe tramato “furbescamente” nell’ombra senza svelare i suoi piani. Invece Francesco sta dimostrando di essere un uomo che diverte e si diverte, e che cerca di rapportarsi con gli altri inquilini in maniera spontanea e sincera.

Per quanto riguarda “paraculo” e “viscido”, io credo che la Elia abbia talmente pochi argomenti per apparire in televisione che, scientemente, non possa dare altro che affermazioni scioccanti, fuori luogo ed offensive. Non aggiungo altro per rispetto nei confronti di mio figlio che non ama le polemiche e per rispetto della signorilità con la quale Alfonso Signorini conduce il grande fratello vip 5.

Franco Oppini.