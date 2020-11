Sabato 21 novembre 2020, si è svolta la nuova registrazione delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, la registrazione, come di consueto, è iniziata con Gemma che è uscita con due cavalieri, Biagio e Maurizio. Biagio ha deciso di continuare a frequentare unicamente Gemma e di chiudere con Sabina; con Maurizio, invece, Gemma è uscita fuori a cena e ci è scappato pure il bacio. Sempre durante la cena, Maurizio ha regalato a Gemma un vino Passerina: aspettiamoci, quindi, grandi battute da parte di Tina Cipollari!

Per la cronaca, Valentina ha deciso di chiudere con Maurizio dopo aver saputo del suo bacio con Gemma.

Restando nel Trono Over, Armando ha deciso di interrompere la conoscenza con Brunilde a causa di Riccardo che avrebbe tentato di baciarla. Armando ha rimproverato a Brunilde il fatto di avergli permesso di salire nella sua camera, cosa che a lui, invece, gli aveva negato.

Armando ha anche ammesso il proprio interesse per Valeria, corteggiatrice di Davide, interesse, però, non ricambiato da quest’ultima. Sempre per quanto riguarda Armando, infine, Lucrezia ha avuto qualcosa da dirgli in studio riguardante Marianna, corteggiatrice di Gianluca.

Roberta, che sta frequentando anche Riccardo, e Michele, invece, si sono rivisti su richiesta di quest’ultimo. Roberta, in studio, si è arrabbiata con Riccardo per la storia di Brunilde perché, stando alle sue parole, Riccardo le avrebbe chiesto l'”esclusiva” senza, però, avere intenzione di ricambiarla.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Gianluca è uscito in esterna con Marianna che ha deciso di smettere di sentire Armando.

Davide, invece, è uscito in esterna con Beatrice, portandola nel luogo dove vive, e con Chiara. Tra Davide e Chiara, le cose non vanno bene: lei lo sente distante mentre lui non riesce a fidarsi. Davide, in studio, ha anche ricevuto una video-chiamata da parte dei suoi familiari.

Sophie, invece, ha organizzato un’esterna con Matteo per festeggiare il compleanno di quest’ultimo. Tra i due, c’è stato un bacio con la mascherina…

La tronista è uscita in esterna anche con Antonio, soprattutto per chiarirsi dopo quanto avvenuto nella registrazione precedente di Uomini e Donne: in studio, il corteggiatore ha chiesto scusa per alcuni suoi comportamenti arroganti. Sophie ha chiesto ad Armando di mostrarsi per com’è realmente.