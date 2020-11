Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 18 novembre 2020, per Gemma è tempo di una nuova conoscenza. Lasciato da parte Biagio – che non ha ancora deciso se intraprendere una conoscenza esclusiva con la dama – la Galgani ha puntato gli occhi su un altro cavaliere appena entrato nel parterre del trono over.

Si chiama Maurizio, ha 50 anni vive nel Mantovano. Di lui si sanno poche informazioni eccetto che è divorziato, non ha figli, è alla ricerca di una donna con cui condividere del tempo ed il suo approdo nel programma è avvenuto circa una settimana fa. Gemma ha chiesto il suo numero, lui ha accettato ed ha accettato un’esterna con lei.

Nello studio di Uomini e Donne come al solito si sono scatenati i dubbi sull’interesse reale di Gemma verso Maurizio (che qualche puntata fa ha ammesso di essersi interessato a Veronica). Lui dichiara di aver deciso di conoscere Gemma poiché lei è stata la prima ad aver preso l’iniziativa per conoscerlo.

Vorrei conoscere Gemma. Ho accettato di uscire con lei perché mi ha chiesto il numero di telefono e non solo lei. E’ una persona che in tv quando la vedevo mi piaceva. Mi piace come donna, ma non so se intraprenderei una storia d’amore con lei. E’ ancora troppo presto

Gemma ha invitato Maurizio ad uscire, il cavaliere però ha voglia di fare anche altre conoscenze come con Valentina, ad esempio. Gemma non si preoccupa e sceglie comunque di provare a corteggiare l’uomo.

Dalle sue prime impressioni, Maurizio crede che Gemma al momento non nutra un sentimento nei suoi confronti e lo dice rispondendo alle provocazioni di Gianni Sperti e Tina. I due opinionisti criticano Gemma e ritengono che il suo atteggiamento cambi a seconda degli uomini più giovani che le capitano davanti a sé.