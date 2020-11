Dopo gli scontri di fuoco che hanno caratterizzato quest’ultima settimana trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha deciso di confrontarsi serenamente con Selvaggia Roma, al fine di spiegarle nel dettaglio come stanno le cose nel suo rapporto con Pierpaolo Pretelli.

La conduttrice calabrese ha esordito, svelando a Selvaggia i motivi per i quali ha deciso di mettere dei paletti nel suo rapporto con Pierpaolo, paletti che l’ex velino di Striscia la Notizia ha accettato dopo la delusione iniziale:

Con Pierpaolo, ci siamo parlati e abbiamo anche trovato un equilibrio. All’inizio, era tutto sbilanciato, io avevo messo dei paletti e lui ci era rimasto male. Poi si è abituato a questa situazione. Io gli ho detto che non me la sentivo, per una serie di motivi miei. Non devo fare per forza qualcosa in più e a lui, questa cosa, è andata bene. Non è facile stare qui e ognuno cerca un punto di riferimento. Anche un abbraccio ti fa bene. Stando qui, te ne accorgerai. Nessuno ha preso in giro nessuno.

Elisabetta Gregoraci ha ammesso di aver avuto la tentazione di baciarlo ma ha aggiunto che non andrebbe mai oltre nella casa del GF Vip per tutta una serie di motivi:

Pierpaolo è grande, grosso e vaccinato. Evidentemente, gli sta bene questa situazione. Ho avuto voglia di baciarlo, ci sono stati dei momenti in cui siamo stati vicini. Ma poi, ho rimesso questi paletti, stavamo facendo passi troppo avanti. Io non ho preso in giro nessuno. Sono sempre stata schietta con Pierpaolo. Se fuori ho qualcuno? Non c’è nessuno ma non racconto qui le mie cose. Il fatto è che io non andrei mai oltre nella casa del GF Vip. Penso a mio figlio, fuori. Per come sono fatta io, non andrei mai oltre. Ma perché bisogna andare per forza oltre? Poi magari sbaglio, perché non mi vivo le cose al 100%, ma sono fatta così…