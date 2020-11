Pamela Barretta è un’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne che, per quanto riguarda quest’edizione del programma condotto da Maria De Filippi, ha avuto l’ultimo confronto di fuoco con il suo ex compagno, Enzo Capo, nel corso della prima registrazione di quest’edizione. Come ricordiamo, infatti, Pamela ed Enzo hanno messo la parola fine alla loro storia in modo tutt’altro che pacifico, senza la minima possibilità di trovare un punto di incontro.

Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Pamela ha parlato di Giovanni Villa, anche lui ex volto della trasmissione di Canale 5, che ha cominciato a frequentare fuori dal programma.

Giovanni, durante i provini, si era dichiarato interessato a Pamela che, però, non era più presente nel programma. Pamela, dal canto suo, ne era rimasta colpita, guardandolo in televisione.

Entrambi, di nuovo, single, quindi, Pamela e Giovanni hanno iniziato a scriversi. Ecco com’è cominciato tutto, stando a queste prime dichiarazioni della 36enne di Bari:

Abbiamo iniziato a scriverci diverso tempo fa su Instagram, poi ci siamo scambiati il numero. Lui stava ancora con Elena e io mi ero rimessa in gioco a Uomini e Donne. Solo dopo la fine della mia ultima storia, ci siamo conosciuti dal vivo. Durante la scorsa estate é iniziato tutto. Abbiamo trascorso qualche weekend insieme. Poi, a Ferragosto, dovevamo trascorrere una settimana insieme ma, alla fine, ha deciso di non farlo perché non mi vedeva ancora sicura. Non ci siamo visti per diverso tempo.

Anche con Giovanni, quindi, la situazione è un po’ ingarbugliata. Giovanni, infatti, non ha reagito bene dopo l’ultimo scontro televisivo tra Pamela ed Enzo e, da qui, sono iniziati i tira e molla:

Dopo la puntata di Uomini e Donne in cui ho avuto un confronto con Enzo, Giovanni ha scritto una cosa spiacevole sui social, dicendo che io e il mio ex eravamo della stessa pasta. Quelle parole mi hanno ferita ma poi ho fatto una riflessione: se ancora parla di me, vuol dire che mi pensa. Cosi l’ho contattato e ci siamo chiariti. Inizialmente, lui non ha fatto alcuna mossa per incontrarmi e la cosa mi ha molto innervosita e ho chiuso nuovamente la storia. Dopo circa tre settimane, si è rifatto vivo. Mi ha detto che voleva che ci dessimo una possibilità.

La relazione, quindi, procede tra alti e bassi. Il desiderio di Pamela, per ora, è quello di riuscire a vedere Giovanni più spesso: