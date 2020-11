Ci voleva la nomination di Dayane Mello per portare una nuova scossa nella casa del Grande Fratello VIP. La concorrente che ha come suo punto di riferimento Rosalinda Cannavò. Dayane si è sentita particolarmente irritata dai giudizi di alcuni degli inquilini. In più, si sarebbe sentita delusa dall’amica che, a suo parere, da qualche tempo starebbe pensando più alle azioni che compie in casa, soprattutto dopo i filmati che hanno mostrato lei e la modella in atteggiamenti molto ravvicinati.

Rosalinda e Dayane a questo punto discutono animatamente. L’attrice a sua volta ha lamentato il fatto che Dayane si sia sfogata con gli inquilini con il quale ha stretto amicizia al posto che farlo con lei: “Io non mi sono mai allontanata da te quando eri in difficoltà, se non ti cerco è per non darti pensieri. Sei tu che entri in competizione, tu ci hai visto del male… riflettici”.

Queste parole vengono sentite da Maria Teresa e la contessa Patrizia de Blanck che si avvicinano alla modella per capire cosa succede. Patrizia pensa che probabilmente non sia il caso di litigare in un contesto dove è facile farsi degli amici, ma è ancora più semplice farsi molti nemici:

Siamo nel covo dei serpenti, ci piacerebbe cambiare tante cose ma non è così, lascia andare. Si vede che è gelosa perchè hai parlato con gli altri e non con lei.

Grande Fratello VIP, Dayane e Rosalinda: pace fatta

Questo porta Dayane a riavvicinarsi a Rosalinda senza troppi tentennamenti con un abbraccio che seda gli animi. Rosalinda accetta: “Devi renderti conto di quello che ti ho dato, io non ti abbandono” e dispiaciuta per la litigata si lascia andare ad una considerazione:

La cosa più brutta non è di essere andata in Nomination ma di litigare con te, questi potrebbero essere davvero i nostri ultimi giorni e voglio viverli con il sorriso

E Dayane, confessando il suo disagio, conclude: “Purtroppo sono gelosa lo ammetto, peggio di un fidanzato, non litighiamo più perchè non voglio sentirti lontana da me“.