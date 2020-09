Uomini e Donne, Pamela ed Enzo, lite in studio. Pamela: "Non è single, ho le prove". Enzo: "Fatti una vita!"

Di Fabio Morasca martedì 8 settembre 2020

La discussione tra Pamela ed Enzo nella puntata di oggi di Uomini e Donne.

Pamela ed Enzo hanno avuto un accesissimo confronto durante la puntata odierna di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5.

Pamela, una volta entrata in studio, ha subito messo in chiaro l'intenzione di non voler avere alcun confronto con il suo ex:

Non ci tengo ad avere un confronto con lui. Non ho niente da dire. Lui si è fidanzato quest'estate e non mi risulta che si sia lasciato. Ho le prove.

Maria De Filippi, d'istinto, si è messa a ridere ("Pamela ha sempre le prove!") e anche Tina Cipollari ha commentato il tutto con ironia ("Braccato prima, dopo e durante!").

Pamela, quindi, ha ribadito il fatto che Enzo non sia affatto single:

Ha finto di essersi lasciato sui social ma è stato recentemente a Budapest con lei.

Pamela fornisce molti particolari e aggiunge altre accuse:

Mi riportano le cose, cosa ci devo fare! Ho le prove certe. Se la fa con le ventenni, come dicevo io... Se la fa con le diciottenni!

Secondo quanto detto da Pamela, quindi, Enzo non potrebbe stare a Uomini e Donne, come sottolineato dalla conduttrice, sempre più stupita.

Poco dopo, però, si è accesa una lite improvvisa tra Tina Cipollari e Pamela, con l'opinionista che ha accusato Pamela di essere contraddittoria in quello che dice e che fa:

Sei contraddittoria, Pamela. Se la relazione con Enzo è finita, perché gli controlli il telefono? Poi, non vuoi avere il confronto con lui... Ti sei permessa anche di messaggiare con me! Mi hai scritto: "Cosa ti ha detto di me, quello?". Enzo è un uomo libero, l'ho incontrato e ci siamo salutati. Cosa ti frega a te, cosa ci siamo detti? Fai la spia russa, ogni volta. Fatti una vita, Pamela!

Pamela ha lasciato lo studio ma è rimasta nel dietro le quinte.

Enzo, quindi, è entrato in studio e ha dichiarato di essere assolutamente single:

Sono assolutamente single e la redazione sa tutto. Pamela, hai fatto lo show, ora parlo io. Perché, questa persona, dopo 3 mesi, ancora mi controlla? Fatti una vita! Per me, la storia con questa donna è finita!

Pamela ha risposto con un insulto:

Sei un poveraccio!

Enzo, invece, ha accusato Pamela di aver organizzato il gossip che ha fatto naufragare la sua ultima relazione:

Il famoso gossip è stato organizzato da lei. Mi vedevi felice, tu eri triste e volevi rovinare la mia storia d'amore. Il giorno dopo, lei cantava vittoria. Non devo dare spiegazioni a te, tu nella mia vita non sei nessuno! Sono single grazie a Pamela.

Pamela ha interrotto più volte Enzo, replicandogli così:

Tu la tradisci e la colpa mia se ti sei lasciato?

Enzo, poco dopo, ha svelato nei dettagli il modo in cui è finita la sua storia d'amore estiva. La fidanzata avrebbe interrotto la storia proprio a causa dello stress causato da questa vicenda.

Gianni Sperti ha chiesto a Pamela se è ancora innamorata di lui. Pamela ha detto di no.

L'opinionista, allora, ha invitato Pamela a chiudere definitivamente questo capitolo.

Maria De Filippi ha proceduto con un ultimo, disperato, tentativo di chiarimento ma dinanzi all'ultima scarica di insulti reciproci, la conduttrice ha messo fine al confronto.