Samantha De Grenet a Domenica Live: “Ecco perché ho risposato mio marito Luca” (video)

Samantha De Grenet, ospite, stasera, 22 novembre 2020, di ‘Domenica Live’ (Qui, il video), ha raccontato di aver vinto la propria battaglia contro il Coronavirus:

“Un giorno stai benissimo, quello dopo hai febbre alta, tosse, dolori vari. Ti rendi conto che non stai bene, fai un tampone sull’altro. All’improvviso non senti gusto e olfatto. Vado a memoria. Senti solo la consistenza del cibo. Anche mio figlio e mio marito erano positivi. I miei genitori, due giovanotti di 82 e 83 anni, non sono stati benissimo. Li abbiamo super protetti. Ora che sto bene non vedo l’ora di riabbracciarli”.

La showgirl è legatissima alla sorella Ilaria con cui, in passato, c’è stato qualche screzio:

“Quando c’è un litigio vero e profondo come il nostro, quando ti riparli, tiri fuori tutto. Adesso ci conosciamo meglio di prima ed abbiamo un legame fortissimo”.

Nel 2015, la conduttrice ha risposato, in Chiesa, il marito Luca Barbato. I due si erano uniti civilmente nel 2005 e separati due anni dopo. Hanno, poi, deciso di riprovarci anche per amore del figlio Brando (Qui, il video):

“Finalmente dopo tanti anni, sono arrivate le carte dell’annullamento della Sacra Rota del precedente matrimonio. Ci siamo rinnamorati, riscoperti, avevamo un figlio grande. Potevamo vivere il coronamento del nostro amore. Dopo cinque anni di separazione, gli ho scritto una lettera dove gli chiedevo se volevamo mettere la parola fine al nostro rapporto. Abbiamo iniziato a frequentarci non più da mamma e papà ma da Samantha e Luca. C’è stato imbarazzo totale ridarsi il primo bacio. Per non parlarti della prima volta che abbiamo rifatto l’amore. E’ stato divertente”.

"Ecco perché ho risposato mio marito"

Samantha De Grenet racconta l'amore con il suo Luca a #DomenicaLive ❤️ pic.twitter.com/kg5btBpCua — Domenica Live (@domenicalive) November 22, 2020

Nel corso della puntata, la De Grenet ha ricevuto un videomessaggio da parte degli amatissimi genitori. E una sorpresa (con tanto di torta) da parte del figlio Brando per i suoi 50 anni:

Brando: “Sono molto fortunato ad avere una mamma così”.

🎗️ Samatha De Grenet racconta come ha scoperto di avere il tumore al seno, ora sconfitto #DomenicaLive 🎗️

"È stato come un pugno in faccia" pic.twitter.com/TDrwcLbwr5 — Domenica Live (@domenicalive) November 22, 2020