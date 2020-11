Paola Caruso contro la mamma biologica a Domenica Live: “Sono delusa. Dice versioni discordanti” (video)

Paola Caruso, ospite, oggi, 22 novembre 2020 di ‘Domenica Live’, ha cercato di chiarire, per la prima volta, le dichiarazioni, rilasciate questa settimana a ‘Diva e Donna’, contro la mamma biologica Imma, che ha riabbracciato, dopo 35 anni, grazie a ‘Live non è la d’Urso’ (Qui, il video):

“Ho scoperto delle cose che mi hanno fatto fare dei passi indietro. Tu hai realizzato un mio desiderio, volevo sapere chi era la mia mamma biologica. Tu hai l’hai reso possibile. Mi hai aiutata. Mia mamma Wanda ha sofferto tanto. Dopo aver perso mio padre, aveva paura che questa donna mi portasse via da lei. Per non fare un torto a mia mamma, per non farla soffrire, ho deciso di andarci con i piedi di piombo per far entrare Imma in punta di piedi nella mia vita”.

L’ex Bonas di ‘Avanti un altro’, ad oggi, non capisce perché la donna abbia aspettato tanti anni, rivolgendosi alla tv, prima di presentarsi alla sua porta. L’ex naufraga dell'”Isola dei Famosi” non ha compreso, a pieno, anche alcuni atteggiamenti sospetti della madre:

“Ha parlato con delle persone dicendo: ‘Ah ma, adesso, io ho i followers. Voglio un agente, voglio gli sponsor. Chiama il mio agente chiedendo se eravamo state pagate per dei servizi fotografici fatti assieme. Credo che una mamma dovrebbe preoccuparsi a ricostruire il rapporto con sua figlia dopo 35 anni. Ho scoperto che ha chiamato delle persone a me vicine dicendo: ‘Ora ha la famiglia, non ha più bisogno di voi. La sorella si trasferisce da lei'”.

I rapporti tra Paola e Imma, ad oggi, non sono interrotti:

“Ci sentiamo, ci vediamo. Non è successo niente tra di noi. Ho fatto una rettifica perché le cose vanno viste nella totalità”.

I dubbi di Paola Caruso su Imma

L’opinionista di Barbara d’Urso,, infine, chiede maggior chiarezza e trasparenza nei suoi confronti (Qui, il video):

“Sono arrabbiata, delusa. Poteva lottare per tenermi. Dice delle versioni discordanti. Credo che l’abbia sempre saputo che era mia mamma. Non mi convince la tempistica. Vorrei che mi dicesse la verità Non me l’ha ancora detta. Lo sento nel mio cuore”.

Torna a #DomenicaLive la nostra Paola Caruso, con una notizia CHOC sulla madre biologica che aveva ritrovato a Live #noneladurso! 💥 pic.twitter.com/NcO1NZAIKq — Domenica Live (@domenicalive) November 22, 2020