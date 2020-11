by @Marco Salaris

Non è mai semplice raccontare fatti molto delicati come questi, si tratta di un caso serio che riguarda Guendalina Tavassi e suo marito Umberto d’Aponte. La coppia è finita suo malgrado in una disavventura su cui ora la Polizia sta facendo chiarezza. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato che il suo iCloud sarebbe stato hackerato. Al suo interno ci sono dei video privati girati proprio con suo marito.

Non appena Guendalina ha scoperto il fatto si è precipitata per denunciare il fatto. Sul sito di Isa&Chia ha raccontato cosa sarebbe accaduto:

Io sto andando alla polizia perché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato delle cose private, mie personali fatte con mio marito.

La preoccupazione comprensibile di Guendalina e che adesso questi filmati stanno finendo in mano a persone che li stanno pure salvando:

Purtroppo devo dare i nominativi alla polizia e verrà denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi tutte le informazioni e tutte le cose mie private. Per favore aiutatemi, perché questa cosa va a rovinare la vita delle persone.

Guendalina Tavassi su Instagram: “Questa è una cosa orribile”

La donna, più volte opinionista nei programmi di Barbara d’Urso continua con un video straziante su Instagram, la voce è rotta dalla disperazione:

Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi che mi state mandando. Quello che mi è successo è uno schifo, perché può succedere a tutti di fare video personali. Io se faccio un video sul mio telefono penso siano cose normali, uno li tiene privatamente per se e chiunque abbia divulgato questi video anche su Whatsapp verrà denunciato. E’ un reato.

E conclude:

Voi mi vedete sempre forte e sorridente ma purtroppo queste cose toccano anche me, perché sono una mamma e sono una persona anch’io. Faccio la cretina, rido e scherzo, ma questa cosa è una cosa orribile.

La speranza, naturalmente, è che un problema serio come questo possa risolversi nel più breve tempo possibile.