E’ proprio vero che, una volta entrati nella casa del Grande Fratello VIP, le telecamere diventano solo un arredamento. Sicuramente Francesco Oppini si è ben abituato tra le mure della casa più spiata d’Italia, tanto da spingersi al fare una confessione che più choc vorremmo chiamarla…h0t! Il figlio di Alba Parietti infatti si è lasciato andare al racconto di dettagli piuttosto privati di un atto che solitamente si consuma intimamente.

Naturalmente non ci spingiamo oltre, ma probabilmente avete ben capito di che cosa stiamo parlando. Se invece non avete colto al volo il riferimento basterebbe solo farvi ascoltare le parole del commentatore sportivo. I ragazzi si trovano a due passi dal giardino, ad un certo punto Francesco Oppini afferma: ” io comunico che da 2-3 giorni non sono più a zero”, al suo fianco Giulia Salemi sorpresa dalla rivelazione quasi si complimenta con il concorrente: “Grande!“.

Francesco: io comunico che da 2-3 giorni non sono più a zero (con le pippe) Zelletta: io 7 Giulia: 7?? Ma in piedi o seduti? Grande fratello: *entrambe le regie su tommaso che dorme* AHHAHAHAHAHAHAHAHAHAH #gfvip pic.twitter.com/mLswMePEUu — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) November 22, 2020

Stefania Orlando davanti a queste parole cade nell’imbarazzo più totale: “No vabè ragazzi ma io non posso sentire queste cose però“. Il carico da 90 però ce lo mette Andrea Zelletta che spara in faccia alla cantante di Babilonia un “Io sette Stefania! Io sette”. Lei risponde “Ma no! Ma dai Andrea no!Queste sono cose che non voglio sapere“, anche Elisabetta Gregoraci choccata la segue “Non dirlo dai!”. La Salemi però non vuole mollare la presa e continua ad incuriosirsi: “Ma in piedi o seduti?”. Chiaramente i ragazzi continuano a non parlare a chiare lettere, ma solo per codici.

La regia però capisce che probabilmente non è il caso di rimanere ad ascoltare i ragazzi mentre parlano dei loro momenti d’intimità, dunque stacca la telecamera dove? Su Tommaso Zorzi che beatamente dorme nella stanza blu.