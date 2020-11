Maria Laura De Vitis, la modella 22enne con cui Paolo Brosio si sta frequentando, ha smentito la presenza di un altro uomo nella sua vita, nella puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso.

Maria Laura, infatti, è stata paparazzata con un imprenditore di Milano e, oltre a commentare la foto, ha anche ascoltato le dichiarazioni dell’imprenditore, intervistato dal programma condotto da Barbara D’Urso.

Appena entrati in studio, la modella si è mostrata sicura di sé (“Io sto bene. Sono rilassata e non vedo l’ora di affrontare questa storia”) mentre Paolo Brosio ha ribadito di fidarsi completamente di Maria Laura.

Il gossip, come ricordiamo, è partito da Soleil Sorge, presente in studio questa sera.

Maria Laura De Vitis, successivamente, ha commentato la foto nella quale il presunto bacio non è proprio così chiaro:

Mi viene da ridere. Ho visto questo ragazzo due volte a casa di amici. Mi ha accompagnato a casa ed è finita lì.

Roberto Alessi ha notato un po’ di nervosismo in Maria Laura e ha cominciato a stuzzicarla. La modella, inoltre, ha ovviamente discusso con Soleil che l’ha accusata di fingere di essere innamorata di Paolo Brosio per poter apparire in tv.

Maria Laura De Vitis ha respinto anche quest’ultima accusa:

Mi piacerebbe lavorare in tv ma non mi sono legata a Paolo per questo.

Poco dopo, sono andate in onda le dichiarazioni dell’imprenditore paparazzato con Maria Laura:

La conosco da poco, l’ho conosciuta venti giorni fa quando Brosio era nella casa. Abbiamo iniziato a parlare, mi ha parlato del mondo della moda e che lei stava con Paolo Brosio. Brosio non è l’uomo per lei. Brosio, quello che trascuri, perdi! L’ho accompagnata a casa e, alla fine, ci siamo baciati e ci siamo salutati affettuosamente davanti a casa. Vorrei continuare questa cosa con lei.

Brosio, in studio, ha replicato alle frecciatine lanciategli dall’imprenditore:

Tra me e Mila Suarez, non c’è stato niente. I miei messaggi erano amichevoli.

Maria Laura, invece, ha chiesto un confronto televisivo: